Завтра у Харкові відкривається перший мобільний каток.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради.

За інформацією начальника управління з питань фізкультури та спорту Віктора ХРИСТОЄВА, 22 грудня о 14.00 відбудеться презентація проекту «Мобільний каток» в районі Гідропарку.

Це спільний проект Харківської міськради та концерну «Сафарі», який передбачає відкриття ще двох катків для масового катання на площі Свободи під час відкриття міської новорічної ялинки 26 грудня.

За даними В.ХРИСТОЄВА, для будівництва катків запроваджується європейська технологія будівництва штучних сезонних льодових майданчиків, які повністю незалежні від погодних умов та працюють автономно. Такі катки стали невід’ємним зимовим атрибутом міст Франції, Німеччини, Польщі.

Цього року харків’яни та гості міста також зможуть у новорічні свята стати глядачами казкового льодового шоу, а потім і самі вийти на лід, повідомили у прес-службі.