Збірна Росії з футболу програла німцям

20:10, 10 жовтня 2009
Спорт
3631

Автором єдиного гола став Клозе

Збірна Росії з футболу, зазнала поразки в "Лужниках" від команди Німеччини, і пробиватиметься на чемпіонат світу 2010 року через стикові матчі в листопаді.

Поєдинок відбіркового циклу завершився у суботу з рахунком 1:0 на користь команди Йоахіма Льова. Автором єдиного гола на 35-ій хвилині зустрічі став Мирослав Клозе.

Завдяки перемозі збірна Німеччини стала недосяжною для підопічних Гуса Хіддінка в 4-ій відбірковій групі. В активі німців 25 очок, росіян - 21 бал. Обом командам залишилося провести по одному матчу.

РІА Новости

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter