Збірна Росії з футболу програла німцям

Збірна Росії з футболу, зазнала поразки в "Лужниках" від команди Німеччини, і пробиватиметься на чемпіонат світу 2010 року через стикові матчі в листопаді.

Поєдинок відбіркового циклу завершився у суботу з рахунком 1:0 на користь команди Йоахіма Льова. Автором єдиного гола на 35-ій хвилині зустрічі став Мирослав Клозе.

Завдяки перемозі збірна Німеччини стала недосяжною для підопічних Гуса Хіддінка в 4-ій відбірковій групі. В активі німців 25 очок, росіян - 21 бал. Обом командам залишилося провести по одному матчу.

РІА Новости