Збірна України повела у рахунку в матчі проти англійців
19:47, 10 жовтня 2009Спорт
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Відзначився Назаренко
Збірна України з футболу повела у рахунку у відбірковому матчі ЧС-2010 проти англійців. На 29-ій хвилині відзначився Сергій Назаренко.
Матч у Дніпропетровську уже ознаменувався кількома скандальними моментами: після стартового свистка на поле "Дніпро-Арени" з фан-секторів українців полетіли з десяток фаєрів.
Арбітр був змушений зупинити матч. На 14-й хвилині Артем Мілевський заробив пенальті, суддя видалив з поля воротаря англійців Роберта Гріна. Однак, Андрій Шевченко, пробиваючи одинадцятиметровий, влучив у штангу.
Фото Валерія Соловйова, УНІАН
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