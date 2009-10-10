Збірна України повела у рахунку в матчі проти англійців

19:47, 10 жовтня 2009
Спорт
1988

Відзначився Назаренко

Збірна України з футболу повела у рахунку у відбірковому матчі ЧС-2010 проти англійців. На 29-ій хвилині відзначився Сергій Назаренко.

Матч у Дніпропетровську уже ознаменувався кількома скандальними моментами: після стартового свистка на поле "Дніпро-Арени" з фан-секторів українців полетіли з десяток фаєрів.

Арбітр був змушений зупинити матч. На 14-й хвилині Артем Мілевський заробив пенальті, суддя видалив з поля воротаря англійців Роберта Гріна. Однак, Андрій Шевченко, пробиваючи одинадцятиметровий, влучив у штангу.

Фото Валерія Соловйова, УНІАН

 

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