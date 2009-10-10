Українські футбольні фани розгромили англійських колег

У Дніпропетровську команда вболівальників футбольної збірної України сьогодні виграла у товариському матчі у команди вболівальників збірної Англії.

Як передає кореспондент УНІАН, товариський матч відбувся сьогодні на стадіоні «Метеор».

На стадіоні були присутні 3 тисячі глядачів, переважно українських.

Також на стадіоні за своїх вболівали близько 50 англійських фанів, які прибули до Дніпропетровська на сьогоднішній відбірковий матч Чемпіонату світу з футболу між збірними України та Англії.

Два футбольних тайми тривалістю по 30 хвилин закінчилися з рахунком 6:1 на користь команди вболівальників української збірної. Незважаючи на те, що рахунок у матчі відкрив нападник команди англійських фанів Ден КЛОК, у першому ж таймі він забив гол у власні ворота. Також команда англійських уболівальників згодом забила ще один гол у власні ворота.

Попри це, настрій англійських фанів після матчу залишився чудовим, вони активно спілкувалися з уболівальниками української збірної.

На матчі був присутній посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР.

Після завершення матчу посол разом із заступником міського голови Дніпропетровська Іриною ЗАЙЦЕВОЮ вручили гравцям команд уболівальників пам’ятні медалі та кубки.