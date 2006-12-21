У Карпова вкрали мамонтові шахи

На початку грудня з бутіка "Шахмати Карпова" в центрі Москви були викрадені унікальні шахові фігури вартістю десятки тисяч доларів, передає РІА “Новости”, посилаючись на самого дванадцятиразового чемпіона світу з шахів Анатолія Карпова.

За його словами, вартість фігур дуже висока, але збути ці шахи зловмисникам буде складно. "Це ручна робота, фігурки зроблені з бивня мамонта і розроблялися за ексклюзивним замовленням", - сказав Карпов.

Він уточнив, що викрадено було лише кілька фігур, а саме короля, ферзя і коня. Карпов також заявив, що завдяки камерам спостереження, встановленим у бутіку, викрадача вдалося визначити. Ним виявилася людина, яка представилася водієм великого начальника, який розглядав набори буцімто, аби купити один партнерові свого боса.

Лента.ру