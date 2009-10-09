Гольф та регбі-7 стали олімпійськими видами спорту

Міжнародний олімпійський комітет включив гольф та регбі-7 до переліку олімпійських видів спорту.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, таке рішення було ухвалене сьогодні на 121-й сесії МОК в Копенгагені.

Тож тепер на літній Олімпіаді буде представлено 28 видів спорту.

Однак президент МОК Жак РОГГЕ ще до початку голосування підкреслив, що у 2017 році сесія Міжнародного олімпійського комітету зберігає за собою право переглянути прийняте рішення і виключити один або два нових видів спорту з програми Олімпійських ігор-2020, залежно від того, як вони зарекомендують себе у 2016 році.

*** Міжнародна федерація гольфу заснована в 1958 році. В усьому світі нараховується 116 федерацій. В Олімпійській програмі був у 1900 та 1904 роках.

Міжнародна федерація регбі заснована у 1888 році. У світу нараховується 116 федерацій цього виду спорту. У 1900, 1908, 1920, 1924 роках був в Олімпійській програмі.