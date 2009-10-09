Капітан збірної Італії з футболу попався на допінгу

Проба на допінг, яку взяли у чемпіона світу 2006 року у складі збірної Італії Фабіо Каннаваро, дала позитивний результат. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

За повідомленнями італійських ЗМІ, в крові спортсмена, визнаного в 2006 році найкращим футболістом світу, знайшли сліди препарату кортизону, що вважається допінгом. У турінському "Ювентусі", за який у даний момент виступає Каннаваро, заявили, що кортизон опинився в крові футболіста після вживання ним протиалергічного препарату, прописаного спортсменові лікарями клубу.

У "Ювентусі" повідомили, що вживання Каннаваро медичного препарату, що містить заборонену речовину, було викликане крайньою необхідністю, оскільки футболіста вкусила оса, унаслідок чого йому знадобилася термінова медична допомога. При цьому сам футболіст повідомив відповідні інстанції про необхідність застосування кортизону, проте через бюрократичну тяганину дозвіл не був одержаний вчасно.

Про можливі санкції відносно капітана італійської національної збірної поки не повідомляється. Найближчим часом Каннаваро з`явиться перед антидопінговою службою Олімпійського комітету Італії, яка вирішить його подальшу долю.