Матерацці поцілував ногу Луїша Фігу на знак подяки (фото)

Відомий захисник міланського "Інтера" Марко Матерацці оригінально відсвяткував свій черговий гол в чемпіонаті Італії. Забивши другий м`яч у ворота "Лаціо" (20 грудня), італієць віддячив своєму партнерові Луїшу Фігу, який віддав точну передачу, поцілувавши праву бутсу португальця. Матч закінчився перемогою "Інтера" - 2:0.

Матерацці відзначився на 85-ій хвилині, відгукнувшись на навіс Луїша Фігу з штрафного, призначеного недалеко від лівого кутового прапорця. Захисник скористався тим, що воротар "Лаціо" Анджело Перуцці, як і його партнери, не дотягнувся до м`яча. Перший гол "Інтера" на 39-ій хвилині забив Естебан Камб’яссо. Відзначимо, що міланський клуб весь другий тайм грав удесятьох після видалення Златана Ібрагімовича.

"Інтер" продовжує упевнено лідирувати в чемпіонаті Італії, випереджаючи "Рому", яка займає друге місце на сім очок. При цьому команда знову відновила клубний рекорд за кількістю отриманих в першості країни перемог підряд: успіх у матчі з "Лаціо" став десятим. Абсолютний рекорд (11 перемог) належить "Ромі" і був встановлений у сезоні-2005/06.

Лента.ру