Віталій Кличко визначився з наступним суперником

Чемпіон світу за найпрестижнішою версією WBC у надважкій вазі Віталій Кличко (38-2-0, 37 КО) остаточно домовився про поєдинок із непереможним американцем Кевіном Джонсоном (22-0-1, 9 КО).

Про це повідомляє BoxingScene із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, поєдинок відбудеться 12 грудня у Швейцарії.

Експерти оцінюють цей поєдинок як "розминку" перед об`єднавчим боєм із чемпіоном WBA Миколою Валуєвим навесні 2010 року.

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