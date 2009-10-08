Віталій Кличко визначився з наступним суперником
09:40, 08 жовтня 2009Спорт
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Поєдинок буде "розминочним"?
Чемпіон світу за найпрестижнішою версією WBC у надважкій вазі Віталій Кличко (38-2-0, 37 КО) остаточно домовився про поєдинок із непереможним американцем Кевіном Джонсоном (22-0-1, 9 КО).
Про це повідомляє BoxingScene із посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, поєдинок відбудеться 12 грудня у Швейцарії.
Експерти оцінюють цей поєдинок як "розминку" перед об`єднавчим боєм із чемпіоном WBA Миколою Валуєвим навесні 2010 року.
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