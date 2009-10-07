Українські шаблістки виграли чемпіонат світу

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вперше в історії виборола титул чемпіона світу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, 6 жовтня українські шаблістки, як і рік тому в олімпійському Пекіні та на цьогорічному чемпіонаті Європи в болгарському Пловдіві, підтвердили статус найсильніших на планеті під час чемпіонату світу з фехтування, що триває в турецькій Антальї.

У складі жіночої збірної виступають представниці Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, заслужені майстри спорту з фехтування військовослужбовці служби за контрактом Ольга ЖОВНІР та Галина ПУНДИК.

У сьомий день змагань, у фіналі армійські спортсменки разом з лідером команди Ольгою ХАРЛАН з Миколаєва та одеситкою Оленою ХОМРОВОЮ впевнено перемогли збірну Франції з рахунком 45:38.

Саме збірна України вважалася головним фаворитом чемпіонату, і підопічні працівника ЗС України, заслуженого тренера Валерія ШТУРБАБІНА на сто відсотків виправдали прогнози фахівців.

Всього у чемпіонаті світу з фехтування на шаблях серед жінок брала участь 21 команда.