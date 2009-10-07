Українські шаблістки виграли чемпіонат світу
На сто відсотків виправдали прогнози
|Українські спортсменки шаблістки Олена Хомрова, Галина Пундик, Ольга Харлан, Ольга Жовнір
Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, 6 жовтня українські шаблістки, як і рік тому в олімпійському Пекіні та на цьогорічному чемпіонаті Європи в болгарському Пловдіві, підтвердили статус найсильніших на планеті під час чемпіонату світу з фехтування, що триває в турецькій Антальї.
У складі жіночої збірної виступають представниці Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, заслужені майстри спорту з фехтування військовослужбовці служби за контрактом Ольга ЖОВНІР та Галина ПУНДИК.
У сьомий день змагань, у фіналі армійські спортсменки разом з лідером команди Ольгою ХАРЛАН з Миколаєва та одеситкою Оленою ХОМРОВОЮ впевнено перемогли збірну Франції з рахунком 45:38.
Саме збірна України вважалася головним фаворитом чемпіонату, і підопічні працівника ЗС України, заслуженого тренера Валерія ШТУРБАБІНА на сто відсотків виправдали прогнози фахівців.
Всього у чемпіонаті світу з фехтування на шаблях серед жінок брала участь 21 команда.