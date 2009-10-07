На Алієва поки ніхто не претендує

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував доволі категоричне інтерв`ю Олександра Алієва, який заявив, що якщо його не випускатимуть на поле, то він залишить Київ.

- Конфлікту з Газзаєвим у Алієва не було - заявляю з усією відповідальністю. Як немає у клубного керівництва і претензій до Саші щодо режиму, як це траплялося раніше.

Але є конкуренція за місце у складі, яка останнім часом, з поверненням травмованих гравців до лав команди, набуває особливої гостроти.

Ми грали без Алієва два місяці і добивалися результату. Тренер собі не ворог і ні за що не відмовиться від гравця, який здатний по-справжньому принести користь команді. Газзаєв відповідає за результат, і лише йому вирішувати, кого ставити в склад, а кого - ні.

Що стосується можливого переходу Алієва, то поки жоден клуб, включаючи Локомотив, на мене з конкретними пропозиціями не виходив.

Football.ua