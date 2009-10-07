У Донецьку стартує турнір зі стендової стрільби

У Донецьку 7-10 жовтня пройде традиційний турнір зі стендової стрільби – Відкритий кубок Донбасу (Open Donbass Cup).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, це щорічне змагання, яке з`явилося у спортивному календарі України у 2004 році. З 2005 року Відкритий кубок Донбасу одержав статус міжнародного змагання, його було включено в європейський календар. Постійно в ньому брали участь сильні представники багатьох країн Європи і світу.

Цього року на турнірі змагатимуться кращі стрілки України. На стрілецькому комплексі «Артеміда» очікується участь спортсменів з Донецька, Харкова, Миколаєва, Львова, Вінниці та інших міст.

За словами головного тренера національної збірної України Миколи БРАУНА, нинішнього року через фінансову кризу турнір не зміг прийняти гостей із зарубіжних країн, оскільки заявка на включення його до європейського календаря не подавалася. На той момент не було остаточних гарантій щодо проведення змагання.

На турнірі в Донецьку можна буде побачити виступ чемпіонки України і переможниці торішнього Відкритого кубка Донбасу Наталії КОТЛЯРОВОЇ, а також провідних спортсменів країни – чемпіонів України 2009 року Ростислава ГРИБОВСЬКОГО, Андріана КОРЧИНСЬКОГО (юніори), Ігоря ТЕЛЬНОГО, Марії КАПІТАНЕНКО, багаторічного лідера юніорської стрільби Юрія НИКАДРОВА-молодшого, який вже виступає серед дорослих.

Комплекти нагород у рамках Відкритого кубка Донбасу будуть розіграні на круглому і траншейному стенді серед чоловіків, жінок і юніорів, а також у такому виді, як дабл-трап (дуплети на траншейному стенді). Учасники розпочнуть боротьбу за медалі в перший день змагань – 8 жовтня. Сьогодні на стрільців очікує пристрілка. Завершальний день турніру – 10 жовтня.