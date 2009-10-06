Футбольні фани в Дніпропетровську вже закликають «бомбити каси»

Уболівальники в Дніпропетровську вже закликають "бомбити каси", пише газета "Сегодня". Чекаючи, що квитки на суботній матч України і Англії викинуть у продаж, люди з сьомої ранку збираються на вулиці Херсонській, 7, де розташована "Дніпро Арена". Вчора там була невелика черга, яка розглядала на касах напис "Квитків немає".

Зате у спекулянтів вони є. При номіналі від 80 до 300 грн. найдешевші позаминулого тижня вони продавали від 120 грн., минулого — за 150—200 грн., зараз 80-гривневий продають за 300 грн.

При цьому фани, які встигли купити квитки, на форумах розповідають такі історії: "Пробив квитки за 150 гривень, ті, що по 80... А у кого??? У тітоньки в касі! Немає квитків по 80, сказала вона. Немає, і все... Але коли я запропонував 150, то вони дивом з`явилися... Ось так".

Людям набридло марно чергувати біля стадіону. Разом з лайками на адресу наших футбольних властей на міському форумі Дніпропетровська повно об`яв на кшталт: "У кого є два квитки на матч в межах до 100 грн.? Або ж розглянемо будь-яку пропозицію...".

Пояснити, як розподілялися квитки, журналісти попросили Олега Шкребу, гендиректора компанії "Україна Футбол Інтернешнл", комерційного представника ФФУ. "Всього місць на стадіоні "Дніпро Арена" — 31 004. З них не реалізуються, вилучаються з продажу 4450 квитків. З чого ця цифра складається. VIP-ложа — 294 місця. Квитки, які ми передаємо спонсорам за зобов`язаннями, — 493. Квитки для гравців збірної України — 74. Для інвалідів — 73. Ложа преси — 219. З першого ряду за лавами запасних вилучаються 22 місця, оскільки вони "мертві", нічого не видно. І 3275 квитків — це зона англійських уболівальників".

І про основну частину квитків: "Ми передали для реалізації у Федерацію футболу Дніпропетровської області 11 077 квитків і 11 704 у ФК "Дніпро", як власникові стадіону, — сказав Шкреба. — Плюс за колективними заявками через ФФУ реалізовано 3773".

За інформацією видання, всі квитки вже "пішли". Куди? Питання. Але глава дніпропетровської федерації Андрій Павелко вчора не відповідав на телефонні дзвінки, а гендиректор "Дніпра" Андрій Стеценко відмовився від коментарів.