18-річний житель Луцька став чемпіоном світу з пауерліфтингу

18-річний житель Луцька Сергій БРАГІН став чемпіоном світу з пауерліфтингу та жиму лежачи за версією AWPC/WPC.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції за участю Луцького міського голови Богдана ШИБИ, завдяки підтримці якого хлопець отримав можливість взяти участь у першому безекіпіровочному чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи за версією AWPC/WPC. Змагання проходили з 1 по 4 жовтня в Ростові-на-Дону (Росія).

Як повідомив тренер спортсмена – майстер спорту міжнародного класу, тренер-методист клубу «Юніверс» Сергій ВЕРЕЩАК, С.БРАГІН виступав у категорії до 60 кілограмів. З першої спроби спортсмен побив світовий рекорд (115 кг), піднявши у жимі лежачи 127,5 кг та виконавши норматив майстра спорту міжнародного класу. Кожен наступний підхід був також вдалим і перевищував попередній, ним же встановлений результат. На останній, четвертій спробі С.БРАГІН встановив світовий рекорд – 140 кг. Таким чином С.БРАГІН став чотирикратним рекордсменом світу, чемпіоном світу й абсолютним чемпіоном у своїй ваговій категорії серед юнаків.