Алієв може піти з "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв не задоволений своїм нинішнім становищем у команді.

Про це він сказав в інтерв`ю журналістам перед початком відкритого тренування національної збірної.

"Я не буду терпіти, якщо й далі не буду виходити в основному складі. Я буду розмовляти і просити, щоб мене відпустили в іншу команду. Якщо буде пропозиція від московського "Локомотива", тоді буду розмовляти з ними", - заявив футболіст.

За його словами, Валерій Газзаєв жодного разу не пояснив йому, чому він не грає. "У мене немає жодних травм, і я чудово себе почуваю. Я розраховував, що мене візьмуть до Барселони, я був готовий зіграти там і допомогти команді", - сказав лідер "Динамо" при Юрії Сьоміні.

"Пояснення, що мені дали побути з дружиною і дитиною, мене не задовольняє, бо я професіонал і заробляю на життя. Я підкреслюю, що жодної розмови на цю тему з головним тренером не було", - наводить слова спортсмена dynamomania.com.