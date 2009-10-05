Михайличенко: все залежить від мотивації

Тренер збірної України з футболу Олексій Михайличенко знав, що наставник збірної Англії Фабіо Капелло у Дніпропетровськ привезе основний, а не запасний склад команди.

Про це наставник "синьо-жовтих" повідомив на прес-конференції у понеділок, 5 жовтня, інформує "Чемпіон".

"Вибір у Капелло великий. Психологія англійців така, що у збірній вони грають краще, бо б`ються за країну. У 1992 році збірна СНД програла шотландцям, яким нічого не треба було. Ми тоді добре грали, але чогось не вистачило", - сказав Михайличенко.

За його словами, українська команда "буде ретельно готуватися і намагатиметься показати свою найкращу гру, величезну самовіддачу і бажання".

"У нас є проблеми: у гравців немає ігрової практики. Зараз у збірну легше потрапити, ніж до основного складу клубу", - додав Михайличенко.

"За останні два-три тижні "Динамо" та "Шахтар" провели важкі ігри, але в такому режимі грали футболісти збірної Англії, тому все залежить від мотивації. Про тактику говорити ще надто рано. Але в ідеалі має бути синтез вмілої оборони та атаки. Не можна дозволити англійцям створювати моменти", - наголосив тренер українців.