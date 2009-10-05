Капелло виставить проти українців найсильніший склад

Головний тренер збірної Англії Фабіо Капелло викликав 24 футболістів для участі у відбіркових матчах до Чемпіоната світу-2010 з Україною (10 жовтня) та Білорусією (14 жовтня)

Склад збірної Англії

Воротарі: Девід Джеймс ("Портсмут"), Роберт Грін ("Вест Хем"), Пол Робінсон ("Блекберн");

Захисники: Вейн Брідж, Джолеон Лескотт (обидва - "Манчестер Сіті"), Вес Браун, Ріо Фердінанд (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Ешлі Коул, Джон Террі (обидва - "Челсі"), Глен Джонсон ("Ліверпуль"), Меттью Апсон ("Вест Хем")

Півзахисники: Гарет Беррі, Шон Райт-Філліпс (обидва - "Манчестер Сіті"), Девід Бекхем ("Лос-Анджелес Гелексі", США), Майкл Каррік ("Манчестер Юнайтед"), Стівен Джеррард ("Ліверпуль"), Франк Лампард ("Челсі"), Джеймс Мілнер ("Астон Вілла"), Аарон Леннон ("Тоттенхем");

Форварди: Карлтон Коул ("Вест Хем"), Пітер Крауч ("Тоттенхем"), Еміль Хескі ("Астон Вілла"), Вейн Руні ("Манчестер Юнайтед"), Габріель Агбонлахор ("Астон Вілла").

Відзначимо відсутність воротаря "Манчестер Юнайтед" Бена Фостера, а також форварда "Тоттенхема" Джермейна Дефо, який зазнав травми. Останнього у заявці замінив Габріель Агбонлахор.

Чемпіон