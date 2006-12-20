11 футболістів побилися на полі (фото)

Федерація футболу Еквадору (FEF) винесла покарання 11 футболістам за участь у масовій бійці під час матчу національного чемпіонату між клубами ЛДУ і "Барселона". В ході інциденту серйозні пошкодження дістали чотири гравці "Барселони". Строки дискваліфікації варіюються від двох місяців до одного року.

Бійка почалася з конфлікту між форвардом ЛДУ Карлосом Теноріо і захисником Віктором Мантойєю. Теноріо, який брав участь у двох чемпіонатах світу, згодом звинуватив суперника в тому, що він навмисно бив його по травмованому коліну. Монтойя назвав слова форварда брехнею, відзначивши, що той розсердився, оскільки програв усі єдиноборства, повідомляє Reuters.

У результаті Карлос Теноріо усунений від футболу на рік. Таке ж покарання одержали його партнери Роберто Паласіо і Карлос Еспінола. Хаїро Кампос дискваліфікований на шість місяців, Патрісіо Уррутія - на чотири, Джованні Еспіноса і Сандро Борха - на два. З гравців "Барселони" покарання отримали Самеуль Ванегас, Хайрон Самора і Давид Гарсія (по три місяці), а також Едвін Теноріо (два місяці).

Після матчу у чотирьох гравців "Барселони" було зафіксовано пошкодження різного ступеня тяжкості. Леонардо Соледіспа зламали ніс, причому удар ногою був нанесений в той момент, коли потерпілий лежав на землі. Давид Гарсія поскаржився на головні болі і запаморочення, Самеулю Ванегасу підбили око, а Едвінові Теноріо розбили обличчя.

Відзначимо, що матч ЛДУ - "Барселона" проходив в рамках останнього туру чемпіонату Еквадору, що завершився перемогою клубу "Насьональ".

Лента.ру