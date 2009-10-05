Завтра у Херсоні гратимуть Ребров, Гусін, Белькевич і Саленко

У Херсоні відбудеться матч за участі зірок українського футболу різних років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

Зокрема, 6 жовтня на стадіоні «Кристал» відбудеться прощальний матч відомого футболіста Юрія МАКСИМОВА. Він триразовий чемпіон України, володар кубків України і Німеччини, півзахисник збірної України (зіграв 27 матчів, забив 5 голів). Починав спортивну кар`єру в Херсоні.

У матчі братимуть участь команда ветеранів херсонського «Кристала» і команда друзів Ю.МАКСИМОВА (17 чоловік), зокрема Сергій РЕБРОВ, Андрій ГУСІН, Віталій КОСОВСЬКИЙ, Валентин БЕЛЬКЕВИЧ та інші.

В матчі також візьме участь Олег САЛЕНКО - кращий бомбардир Чемпіонату світу 1994 р., рекордсмен чемпіонатів світу за кількістю забитих голів в одному матчі (5 голів у ворота збірної команди Камеруну).