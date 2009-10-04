Результати 8-го туру англійської Прем'єр-ліги

У Арсенала голевий бенефіс

Закінчилися сьогоднішні матчі 8-го туру англійської Прем`єр-ліги Арсенал - Блекберн 6:2 (Вермален 17, ван Персі 33, Аршавін 38, Фабрегас 55, Волкотт 75, Бендтнер 89 - Нзонзі 4, Данн 31) Евертон - Сток Сіті 1:1 (Осман 55 - Хут 50) Вест Хем - Фулхем 2:2 (Коул 16, Хьюз 90+2 автогол - Мерфі 47 пен., Гера 57) Челсі - Ліверпуль 2:0 (Анелька 60, Малуда 90+1) Нагадаємо, що вчора грали: Болтон - Тоттенхем 2:2 (Гарднер 3, Девіс 69 - Кранчар 34, Чорлука 73) Халл Сіті - Віган 2:1 (Веннегор 60, Джеованні 68 - Синклейр 87) Вулверхемптон - Портсмут 0:1 (Йєбда 19) Бернлі - Бірмінгем 2:1 (Флетчер 53, Бікей 62 - Ларссон 90+5) МЮ - Сандерленд 2:2 (Бербатов 51, Фердинанд 90+2 автогол - Бент 7, Джонс 58) ... і завтра тур завершиться грою Астон Вілла - Манчестер Сіті Лідирує Челсі з 21 очком, МЮ - 19, Тоттенхем - 16. Арсенал, Ліверпуль і Ман. Сіті - по 15 очок (Арсенал має гру в запасі, МСіті - дві).

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