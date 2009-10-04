Девід Бекхем найняв учителя, щоб змінити свій голос

Багатство і слава не захищають від фобій і комплексів. Девід Бекхем, найрозкрученіший футболіст планети, переживає через свій високий голосу: «мачо в бутсах» говорить майже фальцетом, що з його зовнішністю зовсім не в`яжеться.

Девід вирішив пройти курс занять з коректування мови, після чого, як він сподівається, тембр його голосу буде значно нижчий. Офіційно він обгрунтовує своє рішення бажанням підготувати себе до коментаторської роботи, на яку розраховує перейти після завершення кар`єри.

До речі, на заняття Дейв ходитиме не один, а з дружиною. Вікторія теж вирішила зайнятися своїм голосом, точніше, вимовою. Пара, як відомо, живе в США, де Бекхем грає за «Лос-Анджелес Гелексі» і одержує додаткову порцію любові від місцевих жителів, яким англійський акцент завжди здавався ознакою аристократизму. Проте різниця у вимові настільки велика, що деколи американці не розуміють, що говорять англійці, і навпаки. А Вікторії якраз запропонували роль запрошеного арбітра в популярному шоу «Кумир Америки». І Вікторія, щоб глядачі і учасники шоу розуміли все, про що вона говорить, вирішила зробити свій акцент менш помітним.

Советский спорт