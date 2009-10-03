Результати 8-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 8-го туру англійської Прем`єр-ліги

Болтон - Тоттенхем 2:2 (Гарднер 3, Девіс 69 - Кранчар 34, Чорлука 73)

Халл Сіті - Віган 2:1 (Веннегор 60, Джеованні 68 - Синклейр 87)

Вулверхемптон - Портсмут 0:1 (Йєбда 19)

Бернлі - Бірмінгем 2:1 (Флетчер 53, Бікей 62 - Ларссон 90+5)

МЮ - Сандерленд 2:2 (Бербатов 51, Фердинанд 90+2 автогол - Бент 7, Джонс 58)

МЮ і Тоттенхем вперше в сезоні зіграли внічию, але до результату завтрашнього матчу Ліверпуля і Челсі залишаються на першому і третьому місцях. Можна зазначити, що з 71 гри, зіграної з початку сезону Прем`єр-ліги, нічия фіксувалася лише 6 разів.

Завтра тур продовжиться матчами: Арсенал - Блекберн

Евертон - Сток Сіті

Вест Хем - Фулхем

Челсі - Ліверпуль

... і закінчиться 5 жовтня грою Астон Вілла - Манчестер Сіті