Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст рятує матч в останню хвилину

Закінчилися сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу Зоря - Таврія 0:0 Оболонь - Металург З 4:1 (Іващенко 54, Рожок 71, Варанков 76, Куценко 81 пен. - Аржанов 11 пен.) Металург Д - Іллічівець 4:1 (Лазич 16, Шищенко 45, Кінгслі 53, Танаса 74 - Кашевські 56) Металіст - Кривбас 1:0 (Коельо 90+1) Нагадаємо, що завтра грають: Арсенал - Динамо Карпати - Закарпаття Дніпро - Шахтар Ворскла - Чорноморець

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