Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу
20:07, 03 жовтня 2009Спорт
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Металіст рятує матч в останню хвилину
Закінчилися сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу
Зоря - Таврія 0:0
Оболонь - Металург З 4:1 (Іващенко 54, Рожок 71, Варанков 76, Куценко 81 пен. - Аржанов 11 пен.)
Металург Д - Іллічівець 4:1 (Лазич 16, Шищенко 45, Кінгслі 53, Танаса 74 - Кашевські 56)
Металіст - Кривбас 1:0 (Коельо 90+1)
Нагадаємо, що завтра грають: Арсенал - Динамо
Карпати - Закарпаття
Дніпро - Шахтар
Ворскла - Чорноморець
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