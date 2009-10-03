Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

20:07, 03 жовтня 2009
Спорт
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Металіст рятує матч в останню хвилину

Закінчилися сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - Таврія 0:0

Оболонь - Металург З 4:1 (Іващенко 54, Рожок 71, Варанков 76, Куценко 81 пен. - Аржанов 11 пен.)

Металург Д - Іллічівець 4:1 (Лазич 16, Шищенко 45, Кінгслі 53, Танаса 74 - Кашевські 56)

Металіст - Кривбас 1:0 (Коельо 90+1)

Нагадаємо, що завтра грають:

Арсенал - Динамо

Карпати - Закарпаття

Дніпро - Шахтар

Ворскла - Чорноморець

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