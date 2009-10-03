Депутати ВР у Москві грають у шахи та футбол

Команда депутатів Верховної Ради України посіла призові місця на перших Іграх парламентаріїв країн Європи, які з 1 по 5 жовтня проходять у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, у шахах депутати Верховної Ради Юрій СЕРБІН і Євген КОНСТАНТИНОВ (обидва – БЮТ) поділили перше місце з російською командою.

Українська команда депутатів з міні-футболу виграла в першому турі у депутатів Латвії з рахунком 2:0. А у півфіналі депутати ВР, після сумнівного гола, пропущеного ними на останній хвилині, зіграли внічию з парламентаріями Румунії (4:4). Проте, за результатами пенальті (3:0), команді України зарахували поразку.

В результаті на змаганнях з міні-футболу перше місце посіла команда депутатів Росії, друге – Румунія, а третє – України.

Окрім того, у тенісі українські парламентарії обіграли колег з Румунії (2:0), і завтра боротимуться за перше місце з депутатами з Росії.

Делегація від українського парламенту представлена 18 депутатами. Серед них - Дмитро СВЯТАШ (Партія регіонів), Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ (БЮТ), Валерій ПИСАРЕНКО (БЮТ), Равіль САФІУЛІН (Партія регіонів), Ельбрус ТЕДЕЄВ (Партія регіонів), Андрій КОЖЕМ’ЯКИН (БЮТ) та інші.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізкультури і спорту Дмитро СВІЩЕВ заявив, що у рамках Європарлампіади пройдуть змагання з міні-футболу, тенісу, настільному тенісу, шахів, гольфу, волейболу.

За словами Д.СВІЩЕВА, запрошення відправлено всім без винятку європейським країнам - членам ПАРЄ.

При цьому він додав, що для представників парламентів європейських країн передбачено, окрім спортивних змагань, також культурну програму, зустрічі і дискусії з російськими парламентаріями, політичними і громадськими діячами, членами уряду Росії з багатьох напрямків міжнародної співпраці і громадської діяльності.