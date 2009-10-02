Обама прилетів у Данію: там сьогодні назвуть столицю Олімпіади-2016
10:35, 02 жовтня 2009Спорт
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І перші особи Іспанії, Японії і Бразилії
Міжнародний олімпійський комітет сьогодні назве столицю літніх Олімпійських ігор 2016 року.
За цей титул борються 4 міста: Чикаго, Токіо, Мадрид і Ріо-де-Жанейро, передає радіо «Свобода».
Захищати своїх претендентів на засіданні МОК у столиці Данії Копенгагені будуть Президент США Барак ОБАМА, прем`єр-міністр Японії Юкіо ХАТОЯМА, король Іспанії Хуан КАРЛОС і Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да СІЛВА.
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