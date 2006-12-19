Найгірший футболіст року проспав тренування (фото)

Форвард міланського "Інтера" Адріано, визнаний італійськими вболівальниками найгіршим футболістом 2006 року, у понеділок 19 грудня проспав тренування свого клубу. В неділю бразилець святкував перемогу своєї команди над "Мессіною" (2:0) на одній з дискотек, а вранці наступного дня не почув будильника.

Як повідомляє італійське видання Gazzetta dello Sport, головний тренер "Інтера" Роберто Манчіні, не побачивши Адріано на тренуванні, розсердився, але не здивувався. Стосунки наставника і футболіста зіпсувалися кілька місяців тому, і Манчіні, намагаючись допомогти нападаючому набрати оптимальної форми, на кілька днів відправляв його до Бразилії.

Незважаючи на це, Адріано не показує гри, якої від нього чекають вболівальники і керівництво "Інтера". У недільному матчі з "Мессіною" він вийшов на заміну у середині другого тайму, але вчергове не зумів відзначитися. Як зазначає Eurosport, Адріано може покинути міланський клуб під час зимового трансферного вікна.

В італійських ЗМІ з`являлися повідомлення, що "Інтер" пропонував "Барселоні" обміняти форварда на аргентинця Ліонеля Мессі, але каталонський клуб ніяк не відреагував на цю ініціативу.

Лента.ру