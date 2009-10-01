Сесія МОК назве наступну столицю Олімпіади

2 жовтня, в перший день роботи 121-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету в Копенгагені відбудуться вибори столиці літніх Олімпійських ігор 2016 року. До «короткого списку» ввійшли чотири міста – Мадрид (Іспанія), Токіо (Японія), Чикаго (США) і Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

До столиці Данії прибудуть президент США Барак Обама, король Іспанії Хуан Карлос I, прем`єр-міністр Японії Юкіо Хатояма і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Президент США вирушить до Копенгагена сьогодні. "І президент, і перша леді Мішель Обама виступлять перед МОК з презентаціями в п`ятницю. Вони розкажуть, чому Чикаго краще місто для проведення літніх Олімпійських ігор 2016 року", - йдеться в переданому до РІА “Новости” повідомленні прес-служби президента. Офіційним головою американської делегації є дружина президента, яка вже в столиці Данії. Чикаго - рідне місто для Мішель Обами і практично рідне для Барака: політична кар`єра майбутнього президента відбулася саме в Чикаго.

Триразовий чемпіон світу з футболу Пеле прибув до Копенгагена, щоб особисто підтримати кандидатуру Ріо-де-Жанейро, повідомляє Reuters. З Мадрида приїде Рафаель Надаль. Із США - 14 олімпійських чемпіонів, включаючи легкоатлетів Майкла Джонсона і Джекі Джойнер-Керси, гімнасток Налю Команечі та Настю Люкин.

«У кожного свої сильні й слабкі сторони, - сказав агентству спортивної інформації «Весь спорт» президент Олімпійського комітету Росії Леонід Тягачов. – Дуже хороші шанси має Ріо-де-Жанейро, оскільки Олімпійські ігри в Південній Америці ще ніколи не проводилися. Бразилія – футбольна країна, цікаво подивитися, як вона впорається з Олімпіадою. Заявку Мадрида представляє почесний президент МОК Хуан Антоніо Самаранч, авторитет якого надає цій заявці особливої ваги. Крім того, Мадрид – єдиний європейський претендент, а в Європі багато членів МОК. У Токіо шансів менше. В цілому, я думаю, найбільші шанси у Ріо-де-Жанейро і Чикаго».