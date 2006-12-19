Працівники спортивного каналу Eurosport, проглядаючи запис матчу чемпіонату Італії "Інтер" - "Мессіна", побачили на одному з повторів, що захисник Марко Матерацці вдарив суперника головою в груди. Інцидент став "дзеркальним відображенням" головного скандалу ЧС-2006, коли Матерацці дістав аналогічний удар від Зінедіна Зідана.

Eurosport відзначає, що епізод за участю гравця "Інтера" видно не зовсім виразно, але швидше за все, Матерацці, у боротьбі за позицію в штрафному майданчику перед подачею кутового, вдарив івуарійського захисника "Мессіни" Марко Зоро головою в груди. Серйозних наслідків цей інцидент не мав.

Згодом Матерацці вступив у конфлікт з головним тренером "Мессіни" Бруно Джордіно - італійцеві здалося, що наставник суперника навмисно не хотів повертати м`яч у гру, затягуючи час. У результаті футболіст отримав жовту картку, а Джордіно був відправлений додивлятися зустріч з трибуни. На 49-ій хвилині Матерацці ударом головою забив перший гол в матчі, що завершився перемогою "Інтера" (2:0).

Після гри президент "Мессіни" Пьєтро Франца, якому також здалося, що Матерацці вдарив Зоро головою в груди, назвав гравця збірної Італії провокатором. Головний тренер команди Джордіно висловив незадоволення діями захисника "Інтера", заявивши, що той бере на себе дуже багато.

Нагадаємо, що Матерацці став однією з головних дійових осіб фінального матчу чемпіонату світу з футболу 2006 року. За десять хвилин до кінця основного часу він обмінявся репліками з капітаном збірної Франції Зінедіном Зіданом, після чого той ударив італійця головою в груди і був видалений з поля. Збірна Італії виграла фінал у серії пенальті, а точний зміст діалогу Матерацці і Зідана до цих пір залишається невідомим.

Лента.ру