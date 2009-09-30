Результати матчів Ліги чемпіонів

23:40, 30 вересня 2009
Спорт
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Реал, Челсі та МЮ не втрачали очок

Закінчилися сьогоднішні матчі групового раунду Ліги чемпіонів

Група A

Бордо - Маккабі 1:0 (Сіані 83)

Баварія - Ювентус 0:0

Після двох турів: Баварія 4 очки, Бордо 4, Ювентус 2, Маккабі 0

Група B

ЦСКА - Бешикташ 2:1 (Дзагоєв 8, Красич 61 - Койбаши 90+1)

МЮ - Вольфсбург 2:1 (Гіггз 59, Каррік 78 - Дзеко 56)

Після двох турів: МЮ 6 очок, ЦСКА 3, Вольфсбург 3, Бешикташ 0

Група C

Мілан - Цюріх 0:1 (Тихинен 10)

Реал - Марсель 3:0 (Роналду 59, 65, Кака 61 пен.)

Після двох турів: Реал 6 очок, Мілан 3, Цюріх 3, Марсель 0

Група D

Порту - Атлетіко 2:0 (Фалькао 76, Роланду 82)

АПОЕЛ - Челсі 0:1 (Анелька 18)

Після двох турів: Челсі 6 очок, Порту 3, АПОЕЛ 1, Атлетіко 1

Нагадаємо, що вчора грали команди груп E-H:

Група E

Дебрецен - Ліон 0:4 (Кельстрем 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомес 50)

Фіорентина - Ліверпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)

Після двох турів: Ліон - 6 очок, Ліверпуль - 3, Фіорентина 3, Дебрецен 0

Група F

Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27)

Барселона - Динамо 2:0 (Мессі 25, Родрігес 76)

Після двох турів: Барселона - 4 очки, Динамо 3, Інтер 2, Рубін 1

Група G

Уніря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таскі 5)

Рейнджерс - Севілья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адріано 64, Фабіано 72, Кануте 74)

Після двох турів: Севілья - 6 очок, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Уніря 1

Група H

АЗ Алкмаар - Стандард 1:1 (Хамдуї 48 - Траоре 90)

Арсенал - Олімпіакос 2:0 (ван Персі 78, Аршавін 86)

Після двох турів: Арсенал - 6 очок, Олімпіакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1

Наступні матчі відбудуться 20 жовтня...

Група E. Дебрецен – Фіорентіна, Ліверпуль – Ліон

Група F. Барселона – Рубін, Інтер – Динамо

Група G. Штутгарт – Севілья, Глазго Рейнджерс – Уніря

Група H. Олімпіакос – Стандард, АЗ Алкмаар – Арсенал

... і 21-го

Група A. Бордо – Баварія, Ювентус – Маккабі

Група B. Вольфсбург – Бешикташ, ЦСКА – МЮ

Група C. Реал – Мілан, Цюріх – Марсель

Група D. Порту – АПОЕЛ, Челсі – Атлетіко

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