Ярославський: в український футбол притягнули заразу з Верховної Ради...

Нову дату перевиборів президента футбольної Прем`єр-ліги поки що не призначено.

Як передає ІА "МОСТ-Харьков",про це сьогодні заявив президент футбольного клубу "Металіст" Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він також додав, що збирається "взяти участь у виборах". "Я підтримаю людину, яка розбирається у футболі, підтримаю професіонала... і не народного депутата, бо в український футбол притягнули цю заразу з Верховної Ради...", - сказав президент "Металіста".

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ уточнив, що сам не виставлятиме свою кандидатуру, оскільки "це заборонено Статутом Прем`єр-ліги".

***24 вересня на зборах учасників Прем`єр-ліги було ухвалене рішення провести перевибори президента Прем`єр-ліги, повідомив її нинішній президент Віталій ДАНИЛОВ.

Також В.ДАНИЛОВ заявив, що Прем`єр-ліга застосує до "Металіста", "Динамо", "Дніпра", "Арсеналу" і "Кривбасу" санкції "аж до зняття з Чемпіонату". "До цих клубів будуть вжити санкції відповідно регламенту. Для початку їх попереджатимуть, а там і штрафи, зняття очок, аж до позбавлення участі у чемпіонаті. Це все чітко прописано в регламенті", - сказав він.