Шева: потрібно бути реалістами

Гравці київського "Динамо" мають отримати користь від гри з такою командою, як "Барселона".

Про це після поразки у столиці Каталонії заявив нападник київського клубу Андрій Шевченко.

"Потрібно бути реалістами, граючи з такою командою. Це був прекрасний тест для "Динамо". Незважаючи на поразку, наші футболісти повинні отримати з нього користь. Це досвід і розуміння, як потрібно грати у футбол. Команда пробувала грати у футбол. Якщо продовжимо грати у свій футбол, у майбутньому команда перевтілиться. У нас багато молодих футболістів, які намагалися зіграти свою найкращу гру. Не у всіх це вийшло", - цитує Андрія офіційний сайт киян.

"Кожну гру потрібно розглядати окремо. Попереду нас чекає важливий поєдинок з "Інтером", який може стати вирішальним. Ми граємо у груповому турнірі, у ньому кожне набране очко може на фініші принести користь", - додав він.

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