Результати матчів Ліги чемпіонів

Відбулися перші матчі групового раунду Ліги чемпіонів у групах E-H.

Київські динамівці, які виступають у групі F, грали на виїзді проти Барселони. Не ідеальної, проте злагодженої, осмисленої гри Динамо вистачило б для виграшу над багатьма європейськими командами... Але не над Барселоною.

Перші 25 хвилин динамівці навіть намагалися нав`язати свою гру, не давати Барсі відійти від своїх воріт, кілька разів загрожували воротам. Потім Мессі одержав м`яч урозріз лінії оборони і пробив Шовковського. З голом у запасі Барселона повністю взяла гру на себе і, навіть не викладаючись, диктувала умови - щоправда, і забити не могла: оборона Динамо виносила з штрафної більшість загроз, Шовковський дочищав решту.

Часом виникало враження, що є шанс зрівняти рахунок, поки м`яч на 76-й хвилині вдруге не опинився у воротах динамівців: Родрігес сам пройшов центром і з-під захисників пробив у нижній кут.

У результаті 2:0 - поразка, заслужена за грою, але без похмурих очікувань щодо майбутніх чотирьох ігор. Найближча з яких - 20 жовтня в Мілані.

Усі результати

Група E

Дебрецен - Ліон 0:4 (Кельстрем 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомес 50)

Фіорентина - Ліверпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)

Після двох турів: Ліон - 6 очок, Ліверпуль - 3, Фіорентина 3, Дебрецен 0

Група F

Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27)

Барселона - Динамо 2:0 (Мессі 25, Родрігес 76)

Після двох турів: Барселона - 4 очки, Динамо 3, Інтер 2, Рубін 1

Група G

Уніря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таскі 5)

Рейнджерс - Севілья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адріано 64, Фабіано 72, Кануте 74)

Після двох турів: Севілья - 6 очок, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Уніря 1

Група H

АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуї 48 - Траоре 90)

Арсенал - Олімпіакос 2:0 (ван Персі 78, Аршавін 86)

Після двох турів: Арсенал - 6 очок, Олімпіакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1

Сьогодні грають команди груп A-D:

Група A. Бордо - Маккабі, Баварія - Ювентус

Група B. ЦСКА - Бешикташ, МЮ - Вольфсбург

Група C. Мілан - Цюріх, Реал - Марсель

Група D. Порту - Атлетіко, АПОЕЛ - Челсі