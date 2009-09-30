Мексика відмовилася проводити чемпіонат світу з футболу

Економічна ситуація, що склалася в світі, не дозволяє Мексиці як слід підготуватися і здійснити необхідні роботи для проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 р. або 2022 р. передає Бі-Бі-Сі.

Після відкликання заявки мексиканською стороною основними претендентами на проведення головного футбольного форуму планети залишаються Англія, Індонезія, США, Японія і Росія.

ФІФА повинна визначити переможця на проведення чемпіонатів в 2018 р. і 2022 р. в грудні 2010 р.

Мексика вже була місцем розиграшу Кубка світу з футболу: у 1970 і 1986 рр.