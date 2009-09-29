Закінчився матч Барселона - Динамо

Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі групового раунду Ліги чемпіонів у групах E-H Група E Дебрецен - Ліон 0:4 (Кельстрем 3, Пьянич 13, Гову 24, Гоміс 50) Фіорентина - Ліверпуль 2:0 (Йоветович 28, 37) Після двох турів: Ліон - 6 очок, Ліверпуль - 3, Фіорентина 3, Дебрецен 0 Група F Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27) Барселона - Динамо 2:0 (Мессі 25, Родрігес 76) Після двох турів: Барселона - 4 очки, Динамо 3, Інтер 2, Рубін 1 Група G Уніря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таскі 5) Рейнджерс - Севілья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адріано 64, Фабіано 72, Кануте 74) Після двох турів: Севілья - 6 очок, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Уніря 1 Група H АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуї 48 - Траоре 90) Арсенал - Олімпіакос 2:0 (ван Персі 78, Аршавін 86) Після двох турів: Арсенал - 6 очок, Олімпіакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter