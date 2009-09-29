Зіграно перший тайм у матчах Ліги чемпіонів

Динамо програє 1:0

Закінчився перший тайм у сьогоднішніх матчах групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H Група E Дебрецен - Ліон 0:3 (Кельстрем 3, Пьянич 13, Цвіткович 24 автогол) Фіорентина - Ліверпуль 2:0 (Йоветович 28, 37) Група F Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27). Матч закінчився Барселона - Динамо 1:0 (Мессі 25) Група G Уніря - Штутгарт 0:1 (Таскі 5) Рейнджерс - Севілья 0:0 Група H АЗ Алкмар - Стандард 0:0 Арсенал - Олімпіакос 0:0

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