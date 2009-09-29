Зіграно перший тайм у матчах Ліги чемпіонів
22:42, 29 вересня 2009Спорт
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Динамо програє 1:0
Закінчився перший тайм у сьогоднішніх матчах групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H
Група E Дебрецен - Ліон 0:3 (Кельстрем 3, Пьянич 13, Цвіткович 24 автогол)
Фіорентина - Ліверпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)
Група F Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27). Матч закінчився
Барселона - Динамо 1:0 (Мессі 25)
Група G
Уніря - Штутгарт 0:1 (Таскі 5)
Рейнджерс - Севілья 0:0
Група H АЗ Алкмар - Стандард 0:0
Арсенал - Олімпіакос 0:0
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