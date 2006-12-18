Фабіо Каннаваро: більшого досягти просто неможливо (фото)

Фабіо Каннаваро в день, коли його назвали найкращим футболістом світу

У понеділок на урочистій церемонії в Цюріху футболістом 2006 року за версією ФІФА був названий капітан збірної Італії Фабіо Каннаваро, передає агентство France Presse.

33-річний неаполітанець одержав "Діамантовий м`яч", випередивши француза Зінедіна Зідана і бразильця Роналдіньо. У листопаді Каннаваро був удостоєний "Золотого м`яча" як кращий футболіст Європи.

"Більше вже і нічого бажати, після чемпіонату світу і "Золотого м`яча". Більшого досягти просто неможливо", - зізнався переможець упродовж церемонії.

Лента.ру