Фабіо Каннаваро: більшого досягти просто неможливо (фото)
22:55, 18 грудня 2006Спорт
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"Діамантовий м`яч" вручили володареві
|Фабіо Каннаваро в день, коли його назвали найкращим футболістом світу
33-річний неаполітанець одержав "Діамантовий м`яч", випередивши француза Зінедіна Зідана і бразильця Роналдіньо. У листопаді Каннаваро був удостоєний "Золотого м`яча" як кращий футболіст Європи.
"Більше вже і нічого бажати, після чемпіонату світу і "Золотого м`яча". Більшого досягти просто неможливо", - зізнався переможець упродовж церемонії.
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