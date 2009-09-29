Динамо зіграє з Барселоною "з чистої сторінки"

Передматчева прес-конференція наставника Динамо Валерія Газзаєва перед зустріччю з Барселоною.

"Ми гратимемо проти кращої команди світу, проте це не означає, що ми складаємо зброю до матчу. Наша мета - добитися прийнятного результату, і, думаю, ми готові до цього", цитує Газзаєва Football.ua .

"Не знаю, як Барселона, а ми дуже серйозно готувалися до цього поєдинку, і збираємося показати тут усі свої уміння".

Газзаєву, певна річ, нагадали про матч дванадцятирічної давності, коли кияни перемогли на Камп Ноу 4:0, а Андрій Шевченко зробив хет-трик. "Між цими матчами немає нічого спільного, зараз абсолютно нове покоління гравців, що у них, що у нас", відповів тренер киян.

В останньому матчі Малага влаштувала справжню бійню з Барселоною. "Такий метод ведення гри може бути вдалим, але я не думаю, що так можна переграти Барселону", резюмував Газзаєв.

Нагадаємо, матч другого раунду групового турніру Ліги чемпіонів Барселона - Динамо Київ відбудеться сьогодні в Іспанії. Початок - о 21:45. Пряма трансляція - Перший національний.