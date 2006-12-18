Московські лижники побіжать по асфальту

Традиційний лижний забіг "Новорічні старти", який щорічно проходить 23-24 грудня в Москві на стадіоні "Авангард", може бути скасований у зв`язку з відсутністю снігу. Натомість організатори змагань мають намір запропонувати учасникам, число яких сягає 600 чоловік, легкоатлетичний крос.

"Зимовий цикл змагань заснований саме на лижних перегонах. Навряд чи за дні, що залишилися, випаде достатня кількість снігу, щоб можна було проводити лижні змагання. Тому учасники побіжать", - цитує РІА Новости слова співробітника Московської міської станції юних туристів Юрія Никанорова, який відповідає за проведення забігу.

Організатор змагань нагадав також, що "Новорічні старти" проводяться вже протягом 25 років і довгий час називалися "мандариновими перегонами". Мандарини вручалися учасникам як призи; крім того, спортсмени, які приїжджали з інших міст, купували їх у Москві перед новорічними святами.

Лента.ру