Шева готовий вийти на "Ноу Камп" у свій день народження

Найіменитіший гравець київського "Динамо" завтра, напевно, зможе взяти участь у матчі Ліги чемпіонів.

Минулої п`ятниці в домашньому матчі проти "Зорі" Андрій Шевченко одержав серйозну травму обличчя, через що був замінений на 23-ій хвилині, прямо зі стадіону його відправили до лікарні.

Проте, як з`ясував "Спорт Экспресс" у самого форварда і головного тренера "Динамо" Валерія Газзаєва, з великою часткою ймовірності до завтрашнього матчу на "Ноу Камп" Шевченко буде готовий. Це психологічно важливо для киян хоч би через яскраві спогади: 5 листопада 1997 року хет-трик 21-річного нападаючого на домашній арені "Барси" приніс їм сенсаційну перемогу над командою Луї ван Гала, Фігу і Рівалдо - 4:0. Нинішній матч з "Барселоною" пройде в день народження Шевченка: у вівторок йому виповниться 33 роки.

Андрій Шевченко:

- Думаю, зіграти на "Ноу Камп" зможу. Все обмежилося рваною раною, декількома швами і невеликим синцем. В цілому, як то кажуть, житиму.

Валерій Газзаєв:

- Травма Шевченка спочатку здалася серйозною, але зараз він, як і інші, вже тренується в загальній групі. Удар одержав ліктем під око, йому наклали, здається, 6 швів. Поки є гематома, але, слава Богу, сітківка ока не постраждала і лицьова кістка не зламана. Він готується до матчу з "Барселоною".