ФІФА оприлюднила грудневий рейтинг

Україна утримує 13 місце

Україна займає 13-е місце в грудневому рейтингу ФІФА. Як повідомляє Football.ua, уп`яте поспіль на першому рядку за підсумками року виявляється збірна Бразилії: у п`ятикратних чемпіонів світу - 1 588 балів. На 28 балів відстають діючі чемпіони італійці. Третє місце з 1 551 балом займає збірна Аргентини. Україна залишилася на колишній 13-й позиції з 1 054 балами. Рейтинг ФІФА виглядає так: 1 (1). Бразилія - 1 588 2 (2). Італія - 1 560 3 (3). Аргентина - 1 551 4 (4). Франція - 1 523 5 (5). Англія - 1 359 6 (6). Німеччина - 1 350 7 (7). Голландія - 1 305 8 (8). Португалія - 1 258 9 (9). Нігерія - 1 244 10 (10). Чехія - 1 190 11 (11). Камерун - 1160 12 (12). Іспанія - 1154 13 (13). Україна - 1 054 14 (14). Швеція - 958 15 (15). Хорватія - 948 16 (16). Греція - 945 17 (17). Швейцарія - 937 18 (18). Кот-д`Івуар - 919 19 (19). Румунія - 912 20 (20). Мексика - 883 21 (21). Данія - 865 22 (23). Росія - 858 23 (27) Гвінея - 856 24 (22) Польща - 854 25 (24). Шотландія - 847 --------------- 26 Туреччина 845 27 Єгипет 835 28 Гана 816 29 Уругвай 806 30 Еквадор 802 31 США 792 32 Туніс 790 33 Сербія 765 34 Колумбія 758 35 Парагвай 745 36 Малі 732 37 Словаччина 720 38 Іран 716 39 Австралія 703 39 Марокко 703 41 Сенегал 700 41 Чилі 700 43 Болгарія 684 44 Ізраїль 667 45 Узбекистан 645 46 Куба 641 47 Японія 640 48 Північна Ірландія 625 49 Республіка Ірландії 596 50 Норвегія 587 51 Корейська Республіка 575 52 Фінляндія 569 53 Бельгія 563 54 Македонія 545 55 Ангола 540 56 Гондурас 538 57 Ямайка 529 58 Катар 523 59 Боснія і Герцеговина 511 60 Того 500 61 Буркіна Фассо 491 62 Замбія 483 62 Угорщина 483 64 Саудівська Аравія 481 65 Австрія 473 66 ДР Конго 469 67 Південна Африка 468 68 Коста-Ріка 458 69 Литва 455 70 Білорусь 447 70 Перу 447 72 Оман 437 73 Венесуела 428 73 Уельс 428 73 Кіпр 428 76 Зімбабве 424 77 Словенія 414 78 Кабо Верде 413 78 Кувейт 413 80 Алжир 412 81 Панама 411 82 Канада 399 83 Ірак 395 84 Китай 389 85 Сент-Вінсент і Гренадіни 387 86 Молдова 382 87 Об`єднані Арабські Емірати 375 87 Албанія 375 89 Конго 370 90 Латвія 364 91 Тринідад і Тобаго 360 92 Ефіопія 338 93 Ісландія 335 94 Грузія 327 95 Йорданія 326 95 Габон 326 97 Бахрейн 315 98 Барбадос 314 99 Лівія 308 100 Гайяна 303 101 Болівія 300 102 Гаїті 298 103 Уганда 292 104 Малаві 287 105 Гватемала 284 106 Естонія 278 107 Бермуди 270 108 Ботсвана 269 109 Екваторіальна Гвінея 262 110 Танзанія 251 111 Сінгапур 240 112 Сирія 236 113 КНДР 235 114 Бенін 232 115 Ліберія 230 116 Намібія 227 117 Гонконг 225 0 117 Бурунді 225 119 Мальта 223 120 Судан 222 121 Руанда 220 122 Сурінам 218 123 Вірменія 196 124 Таджикистан 190 125 Азербайджан 185 126 Ліван 179 127 Кенія 175 128 Мозамбік 174 128 Палестина 174 130 Сейшельські острови 173 131 Нова Зеландія 172 132 Антігуа і Барбуда 168 133 Мавританія 164 134 Гамбія 163 135 Казахстан 158 136 Домініканська Республіка 157 137 Таїланд 156 138 Маврикій 151 139 Киргизстан 149 140 Ерітрея 146 141 Йемен 143 142 Чад 142 143 Сен-Кітс і Невіс 137 144 Бангладеш 124 145 Шрі-Ланка 122 146 Багами 113 147 Нігер 112 148 Свазіленд 108 148 Сьєрра-Леоне 108 150 Фіджі 107 151 Лаос 105 152 Малайзія 102 153 Індонезія 101 154 М’янма 100 155 Туркменістан 96 156 Сальвадор 91 157 Індія 89 158 Мальдіви 84 158 Ліхтенштейн 84 160 Санта Лючія 81 160 Лесото 81 160 Соломонові острови 81 163 Гренада 78 164 Пакистан 76 164 Андорра 76 166 Тайвань 73 167 Вануату 70 168 Нікарагуа 69 169 Острови Туркс і Кайкос 64 170 Непал 63 171 Філіппіни 61 172 В`єтнам 59 173 Таїті 55 174 Камбоджа 54 175 Бруней 53 176 Нова Каледонія 51 177 Антільські острови 50 178 Папуа Нова Гвінея 47 179 Центрально-Африканська Республіка 40 180 Афганістан 39 181 Монголія 31 181 Фарерські острови 31 181 Домініка 31 184 Мадагаскар 30 185 Масау 28 186 Люксембург 27 187 Самоа 22 188 Тонга 21 189 Кайманові острови 20 190 Британські Віргінські острови 19 191 Гвінея-Бісау 18 192 Бутан 16 193 Сомалі 13 194 Сан-Маріно 11 195 Пуерто-Ріко 10 196 Ангвіла 6 197 Острови Кука 3 198 Східний Тімор 0 198 Беліз 0 198 Джібуті 0 198 Сан-Томе и Прінсіпі 0 198 Аруба 0 198 Американські Віргінські острови 0 198 Монтсерат 0 198 Гуам 0 198 Американське Самоа 0

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter