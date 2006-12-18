ФІФА оприлюднила грудневий рейтинг

17:40, 18 грудня 2006
Спорт
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Україна утримує 13 місце

Україна займає 13-е місце в грудневому рейтингу ФІФА.

Як повідомляє Football.ua, уп`яте поспіль на першому рядку за підсумками року виявляється збірна Бразилії: у п`ятикратних чемпіонів світу - 1 588 балів.

На 28 балів відстають діючі чемпіони італійці. Третє місце з 1 551 балом займає збірна Аргентини.

Україна залишилася на колишній 13-й позиції з 1 054 балами.

Рейтинг ФІФА виглядає так:

1 (1). Бразилія - 1 588

2 (2). Італія - 1 560

3 (3). Аргентина - 1 551

4 (4). Франція - 1 523

5 (5). Англія - 1 359

6 (6). Німеччина - 1 350

7 (7). Голландія - 1 305

8 (8). Португалія - 1 258

9 (9). Нігерія - 1 244

10 (10). Чехія - 1 190

11 (11). Камерун - 1160

12 (12). Іспанія - 1154

13 (13). Україна - 1 054

14 (14). Швеція - 958

15 (15). Хорватія - 948

16 (16). Греція - 945

17 (17). Швейцарія - 937

18 (18). Кот-д`Івуар - 919

19 (19). Румунія - 912

20 (20). Мексика - 883

21 (21). Данія - 865

22 (23). Росія - 858

23 (27) Гвінея - 856

24 (22) Польща - 854

25 (24). Шотландія - 847

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26 Туреччина 845

27 Єгипет 835

28 Гана 816

29 Уругвай 806

30 Еквадор 802

31 США 792

32 Туніс 790

33 Сербія 765

34 Колумбія 758

35 Парагвай 745

36 Малі 732

37 Словаччина 720

38 Іран 716

39 Австралія 703

39 Марокко 703

41 Сенегал 700

41 Чилі 700

43 Болгарія 684

44 Ізраїль 667

45 Узбекистан 645

46 Куба 641

47 Японія 640

48 Північна Ірландія 625

49 Республіка Ірландії 596

50 Норвегія 587

51 Корейська Республіка 575

52 Фінляндія 569

53 Бельгія 563

54 Македонія 545

55 Ангола  540

56 Гондурас 538

57 Ямайка 529

58 Катар 523

59 Боснія і Герцеговина 511

60 Того 500

61 Буркіна Фассо 491

62 Замбія 483

62 Угорщина 483

64 Саудівська Аравія 481

65 Австрія 473

66 ДР Конго 469

67 Південна Африка 468

68 Коста-Ріка 458

69 Литва 455

70 Білорусь 447

70 Перу 447

72 Оман 437

73 Венесуела 428

73 Уельс 428

73 Кіпр 428

76 Зімбабве 424

77 Словенія 414

78 Кабо Верде 413

78 Кувейт 413

80 Алжир 412

81 Панама 411

82 Канада 399

83 Ірак 395

84 Китай 389

85 Сент-Вінсент і Гренадіни 387

86 Молдова 382

87 Об`єднані Арабські Емірати 375

87 Албанія 375

89 Конго 370

90 Латвія 364

91 Тринідад і Тобаго 360

92 Ефіопія 338

93 Ісландія 335

94 Грузія 327

95 Йорданія 326

95 Габон 326

97 Бахрейн 315

98 Барбадос 314

99 Лівія 308

100 Гайяна 303

101 Болівія 300

102 Гаїті 298

103 Уганда 292

104 Малаві 287

105 Гватемала 284

106 Естонія 278

107 Бермуди 270

108 Ботсвана 269

109 Екваторіальна Гвінея 262

110 Танзанія 251

111 Сінгапур 240

112 Сирія 236

113 КНДР 235

114 Бенін 232

115 Ліберія 230

116 Намібія 227

117 Гонконг 225 0

117 Бурунді 225

119 Мальта 223

120 Судан 222

121 Руанда 220

122 Сурінам 218

123 Вірменія 196

124 Таджикистан 190

125 Азербайджан 185

126 Ліван 179

127 Кенія 175

128 Мозамбік 174

128 Палестина 174

130 Сейшельські острови 173

131 Нова Зеландія 172

132 Антігуа і Барбуда 168

133 Мавританія 164

134 Гамбія 163

135 Казахстан 158

136 Домініканська Республіка 157

137 Таїланд 156

138 Маврикій 151

139 Киргизстан 149

140 Ерітрея 146

141 Йемен 143

142 Чад 142

143 Сен-Кітс і Невіс 137

144 Бангладеш 124

145 Шрі-Ланка 122

146 Багами 113

147 Нігер 112

148 Свазіленд 108

148 Сьєрра-Леоне 108

150 Фіджі 107

151 Лаос 105

152 Малайзія 102

153 Індонезія 101

154 М’янма 100

155 Туркменістан 96

156 Сальвадор 91

157 Індія 89

158 Мальдіви 84

158 Ліхтенштейн 84

160 Санта Лючія 81

160 Лесото 81

160 Соломонові острови 81

163 Гренада 78

164 Пакистан 76

164 Андорра 76

166 Тайвань 73

167 Вануату 70

168 Нікарагуа 69

169 Острови Туркс і Кайкос 64

170 Непал 63

171 Філіппіни 61

172 В`єтнам 59

173 Таїті 55

174 Камбоджа 54

175 Бруней 53

176 Нова Каледонія 51

177 Антільські острови 50

178 Папуа Нова Гвінея 47

179 Центрально-Африканська Республіка 40

180 Афганістан 39

181 Монголія 31

181 Фарерські острови  31

181 Домініка 31

184 Мадагаскар 30

185 Масау 28

186 Люксембург 27

187 Самоа 22

188 Тонга 21

189 Кайманові острови 20

190 Британські Віргінські острови  19

191 Гвінея-Бісау 18

192 Бутан 16

193 Сомалі 13

194 Сан-Маріно 11

195 Пуерто-Ріко 10

196 Ангвіла 6

197 Острови Кука 3

198 Східний Тімор 0

198 Беліз 0

198 Джібуті 0

198 Сан-Томе и Прінсіпі 0

198 Аруба 0

198 Американські Віргінські острови  0

198 Монтсерат 0

198 Гуам 0

198 Американське Самоа 0

 

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