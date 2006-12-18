ФІФА оприлюднила грудневий рейтинг
Україна утримує 13 місце
Україна займає 13-е місце в грудневому рейтингу ФІФА.
Як повідомляє Football.ua, уп`яте поспіль на першому рядку за підсумками року виявляється збірна Бразилії: у п`ятикратних чемпіонів світу - 1 588 балів.
На 28 балів відстають діючі чемпіони італійці. Третє місце з 1 551 балом займає збірна Аргентини.
Україна залишилася на колишній 13-й позиції з 1 054 балами.
Рейтинг ФІФА виглядає так:
1 (1). Бразилія - 1 588
2 (2). Італія - 1 560
3 (3). Аргентина - 1 551
4 (4). Франція - 1 523
5 (5). Англія - 1 359
6 (6). Німеччина - 1 350
7 (7). Голландія - 1 305
8 (8). Португалія - 1 258
9 (9). Нігерія - 1 244
10 (10). Чехія - 1 190
11 (11). Камерун - 1160
12 (12). Іспанія - 1154
13 (13). Україна - 1 054
14 (14). Швеція - 958
15 (15). Хорватія - 948
16 (16). Греція - 945
17 (17). Швейцарія - 937
18 (18). Кот-д`Івуар - 919
19 (19). Румунія - 912
20 (20). Мексика - 883
21 (21). Данія - 865
22 (23). Росія - 858
23 (27) Гвінея - 856
24 (22) Польща - 854
25 (24). Шотландія - 847
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26 Туреччина 845
27 Єгипет 835
28 Гана 816
29 Уругвай 806
30 Еквадор 802
31 США 792
32 Туніс 790
33 Сербія 765
34 Колумбія 758
35 Парагвай 745
36 Малі 732
37 Словаччина 720
38 Іран 716
39 Австралія 703
39 Марокко 703
41 Сенегал 700
41 Чилі 700
43 Болгарія 684
44 Ізраїль 667
45 Узбекистан 645
46 Куба 641
47 Японія 640
48 Північна Ірландія 625
49 Республіка Ірландії 596
50 Норвегія 587
51 Корейська Республіка 575
52 Фінляндія 569
53 Бельгія 563
54 Македонія 545
55 Ангола 540
56 Гондурас 538
57 Ямайка 529
58 Катар 523
59 Боснія і Герцеговина 511
60 Того 500
61 Буркіна Фассо 491
62 Замбія 483
62 Угорщина 483
64 Саудівська Аравія 481
65 Австрія 473
66 ДР Конго 469
67 Південна Африка 468
68 Коста-Ріка 458
69 Литва 455
70 Білорусь 447
70 Перу 447
72 Оман 437
73 Венесуела 428
73 Уельс 428
73 Кіпр 428
76 Зімбабве 424
77 Словенія 414
78 Кабо Верде 413
78 Кувейт 413
80 Алжир 412
81 Панама 411
82 Канада 399
83 Ірак 395
84 Китай 389
85 Сент-Вінсент і Гренадіни 387
86 Молдова 382
87 Об`єднані Арабські Емірати 375
87 Албанія 375
89 Конго 370
90 Латвія 364
91 Тринідад і Тобаго 360
92 Ефіопія 338
93 Ісландія 335
94 Грузія 327
95 Йорданія 326
95 Габон 326
97 Бахрейн 315
98 Барбадос 314
99 Лівія 308
100 Гайяна 303
101 Болівія 300
102 Гаїті 298
103 Уганда 292
104 Малаві 287
105 Гватемала 284
106 Естонія 278
107 Бермуди 270
108 Ботсвана 269
109 Екваторіальна Гвінея 262
110 Танзанія 251
111 Сінгапур 240
112 Сирія 236
113 КНДР 235
114 Бенін 232
115 Ліберія 230
116 Намібія 227
117 Гонконг 225 0
117 Бурунді 225
119 Мальта 223
120 Судан 222
121 Руанда 220
122 Сурінам 218
123 Вірменія 196
124 Таджикистан 190
125 Азербайджан 185
126 Ліван 179
127 Кенія 175
128 Мозамбік 174
128 Палестина 174
130 Сейшельські острови 173
131 Нова Зеландія 172
132 Антігуа і Барбуда 168
133 Мавританія 164
134 Гамбія 163
135 Казахстан 158
136 Домініканська Республіка 157
137 Таїланд 156
138 Маврикій 151
139 Киргизстан 149
140 Ерітрея 146
141 Йемен 143
142 Чад 142
143 Сен-Кітс і Невіс 137
144 Бангладеш 124
145 Шрі-Ланка 122
146 Багами 113
147 Нігер 112
148 Свазіленд 108
148 Сьєрра-Леоне 108
150 Фіджі 107
151 Лаос 105
152 Малайзія 102
153 Індонезія 101
154 М’янма 100
155 Туркменістан 96
156 Сальвадор 91
157 Індія 89
158 Мальдіви 84
158 Ліхтенштейн 84
160 Санта Лючія 81
160 Лесото 81
160 Соломонові острови 81
163 Гренада 78
164 Пакистан 76
164 Андорра 76
166 Тайвань 73
167 Вануату 70
168 Нікарагуа 69
169 Острови Туркс і Кайкос 64
170 Непал 63
171 Філіппіни 61
172 В`єтнам 59
173 Таїті 55
174 Камбоджа 54
175 Бруней 53
176 Нова Каледонія 51
177 Антільські острови 50
178 Папуа Нова Гвінея 47
179 Центрально-Африканська Республіка 40
180 Афганістан 39
181 Монголія 31
181 Фарерські острови 31
181 Домініка 31
184 Мадагаскар 30
185 Масау 28
186 Люксембург 27
187 Самоа 22
188 Тонга 21
189 Кайманові острови 20
190 Британські Віргінські острови 19
191 Гвінея-Бісау 18
192 Бутан 16
193 Сомалі 13
194 Сан-Маріно 11
195 Пуерто-Ріко 10
196 Ангвіла 6
197 Острови Кука 3
198 Східний Тімор 0
198 Беліз 0
198 Джібуті 0
198 Сан-Томе и Прінсіпі 0
198 Аруба 0
198 Американські Віргінські острови 0
198 Монтсерат 0
198 Гуам 0
198 Американське Самоа 0