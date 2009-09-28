Саудівський принц хоче купити половину "Ліверпуля"

Принц Саудівської Аравії Файсал бен Фад бен Абдулла хоче витратити до 350 мільйонів фунтів для придбання 50-процентної частки в капіталі знаменитого англійського футбольного клубу "Ліверпуль", повідомляє Reuters.

"Ми збираємося купити 50% акцій клубу, борги якого на сьогодні становлять 245 мільйонів фунтів", - розповів принц, який очолює фінансову групу F6, а також холдинг, що базується в Саудівській Аравії, під назвою Fama Group.

"Сума операції, угода про яку близька до завершення, від 200 до 350 мільйонів фунтів", - цитує Файсала бен Фада бен Абдуллу газета "аль-Ріяд".

У "Ліверпулі" від коментарів поки відмовляються. Відомо, що напередодні принц відвідав гру мерсісайдців проти "Халл Сіті", яка закінчилася розгромною перемогою з рахунком 6:1, і підписав угоду з "Ліверпулем" про будівництво академії в Саудівській Аравії.

На даний момент "Ліверпулем" володіють американські бізнесмени Том Хікс і Джордж Жиллетт. Після придбання клубу в 2007-му році за 218,9 мільйонів фунтів американці марно намагаються викупити один в одного частку в капіталі "Ліверпуля".

Минулого року журнал Forbes оцінив "Ліверпуль" в 1 мільярд доларів (без урахування боргів), поставивши мерсісайдців на четверте місце в списку найдорожчих футбольних клубів світу після "Манчестер Юнайтед", мадридського "Реала" і лондонського "Арсеналу".

РІА "Новости"