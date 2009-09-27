Тимошенко: українські хлопці - найсильніші в світі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українського боксера Віталія КЛИЧКА з блискучою перемогою над Крісом АРРЕОЛОЮ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ви вкотре підтвердили, що українські хлопці - найсильніші в світі!», - йдеться у вітальній телеграмі.

«Ваша перемога у поєдинку з АРРЕОЛОЮ як завжди не викликала сумнівів. Усі вболівальники ще раз переконалися, що не народився ще боксер, який зможе здолати КЛИЧКІВ”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я від щирого серця вітаю Вас із перемогою! Була і залишаюся надалі Вашою вболівальницею, яка разом з величезною армією Ваших прихильників завжди готова прокидатися о 5 ранку, щоб не пропустити жодної миті спортивного тріумфу КЛИЧКА!», - наголошується у привітанні прем’єра.