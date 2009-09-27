Кличко завдав у бою з Арреолою 802 удари

Бій за титул чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC в Лос-Анджелесі повністю пройшов за сценарієм українця Віталія Кличка, зізнався після поєдинку його суперник американець Крістобаль Арреола, якого цитує Associated Press.

Суддя зупинив бій перед початком 11-го раунду, порадившись з тренером Арреоли. Чинному чемпіонові світу Кличкові була присуджена перемога технічним нокаутом в 10-му раунді, і він зберіг за собою титул.

"Я просто не міг його дістати, - визнав Арреола. - Він вів цей бій так, як і планував. Хоч би що я робив, у нього знаходилася відповідь".

У разі перемоги над українцем Арреола міг би стати першим американцем мексиканського походження, який здобув би титул у суперважкій вазі.

"Мені дуже шкода. Я справді дуже хотів стати чемпіоном", - сказав, не приховуючи своїх сліз після бою, Арреола.

За статистикою, яку наводить AP, Кличко завдав у поєдинку 802 удари, 301 з яких влучили в ціль. Арреола намагався дістати суперника 331 раз, і в 86 випадках йому це вдалося.

Тренер американця Генрі Рамірес визнав, що кількість пропущених ударів поставила під загрозу здоров`я його підопічного і стала причиною зупинки бою. При цьому він розповів, що сам Арреола хотів продовжити бій: "Коли я сказав йому, що хочу зупинити бій, він розсердився".

Кличко використовував в цьому поєдинку свою перевагу в зрості, але, попри безліч ударів, Арреола жодного разу не опинився на підлозі. "Я знаю, що деякі мої удари влучили дуже серйозно, але він дуже, дуже стійкий боєць", - відзначив суперника після бою українець. "Я був здивований, коли він не вийшов (на 11-й раунд)", - додав він.

Про те, наскільки однобічним вийшов цей поєдинок, свідчить і той факт, що з трьох суддів один віддав Кличкові перемоги у всіх 10 раундах, а двоє інших присудили Арреолі лише по одному раунду.

Проте українець визнав, що йому довелося нелегко. "Це був важкий поєдинок, як я і чекав. Набагато важче, ніж якщо просто подивитися зараз на мене (Кличко майже не одержав пошкоджень, тоді як у Арреоли під час бою кров йшла з носа і рота), - сказав він. - Він серйозний суперник".

На рахунку 38-річного Віталія Кличка, нагадує РІА "Новости", стало 38 перемог у 40 боях на професійному рингу. Три перемоги він отримав у боях за титул WBC, повернувшись наприкінці 2008 року на ринг після чотирирічної перерви. 28-річний Кріс Арреола зазнав першої поразки в професійній кар`єрі: донині в його активі було 27 перемог у 27 боях.