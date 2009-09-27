Кличко виграв бій у Лос-Анджелесі

Закінчився бій за титул чемпіона світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі між Віталієм Кличком і Крісом Арреолою. Після 10-го раунду судді зупинили бій після рішення американського тренера.

Цілий бій Арреола ганявся за Кличком по рингу, у відповідь незмінно нариваючись на джеби і «двійки». Позиційна і тактична перевага була за Кличком, але без явного наближення до перемоги. Обидва бійці чекали помилки суперника, Кличко набивав очки по раундах.

У 8-му раунді Ареола пішов напролом крізь зустрічні удари, Віталієві довелося навіть клинчувати.

У 9-му вперше довелося відступати Арреолі, коли Кличко перейшов на джеби з рухом вперед.

Мексиканець намагався пробитися до ближнього бою, але тяжкість прийнятих ударів накопичувалася. Після 10-го раунду судді вирішили не продовжувати бій.

Арреола плакав – це його перша поразка в кар`єрі.