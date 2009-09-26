Віталій Кличко сьогодні відстоюватиме титул чемпіона

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі українець Віталій КЛИЧКО 26 вересня у США відстоюватиме свій титул в поєдинку з американцем Крісом АРРЕОЛОЮ.

Передматчеве зважування показало, що В.КЛИЧКО важче за К.АРРЕОЛУ на 0,4 кг - 114,3 (найбільша бойова вага українця за кар`єру) і 113,9 кг, відповідно.

Володар чемпіонського поясу WBC, 38-річний В.КЛИЧКО, переміг у 37 боях із проведених 39 (у 36 з них - нокаутом).

28-річний офіційний претендент на титул К.АРРЕОЛА виграв всі 27 поєдинків на професійному рингу (24 - достроково).

Багато експертів і букмекерів вважають діючого чемпіона світу, старшого з братів КЛИЧКО, явним фаворитом майбутнього бою.

Одним із небагатьох, хто щиро вірить у можливість краху на рингу Віталія КЛИЧКА, є його суперник. К.АРРЕОЛА на предматчевій прес-конференції безапеляційно заявив, що "прийшов час змінити чемпіона".