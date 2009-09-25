Суркіс про Бабин Яр, Євро-2012, чиновницьку дурість і журналістів

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС закликає ЗМІ розібратися у скандальній ситуації навколо меморіалу «Бабин Яр» і не кидати тінь на Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службу ФФУ, таким чином він відреагував на публікації про те, що київська міська влада нібито мають намір побудувати на місці меморіалу готельний комплекс для гостей Євро-2012 .

Г.СУРКІС, зокрема, сказав, що не знає, наскільки все, що з цього приводу повідомляється в ЗМІ, є правдою, але у будь-якому разі його обурює сам факт згадки «Бабиного Яру» в цьому скандальному контексті.

«Всьому є межа. У суспільній свідомості мають існувати чіткі морально-етичні межі, за які заборонено заходити всім без винятку, зокрема й журналістам», - сказав президент ФФУ.

Він нагадав, що повідомлення щодо майбутнього чемпіонату читають люди у всьому світі, тому спершу потрібно детально розібратися «в цій дивній історії, а не поспішати кидати тінь на бренд Євро-2012 і малювати образ прокаженої країни». «Ми ж цивілізована нація, у якої мають бути й гордість, і самоповага. Якщо це дійсно чиясь чиновницька дурість, її потрібно негайно виправити, а не упиватися тиражуванням перед широкою громадськістю розумових вад доморослих кабінетних працівників», - заявив Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Київська міська рада на своєму засіданні затвердила схему розміщення готелів у Києві на період до 2020 року. Під час виступу перед депутатами в.о. начальника ГУ містобудування, архітектури і дизайну столиці Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ повідомив, що на сьогоднішній день в столиці функціонує 125 готелів на 17 тис. місць. До 2012 року передбачається ввести до ладу 28 готелів, що забезпечить показник 10-12 місць на 1 тис. жителів, а до 2020 року цей показник планується довести до рівня 22-25 місць на 1 тис. жителів. Зараз проекти перебувають у стадії розробки і оформлення прав на землю.

21 вересня фракція БЮТ у Київраді з посиланням на додатки до рішення сесії від 17 вересня заявила, що в Києві до 2020 року заплановано забудувати готелями десятки парків і зелених зон. За інформацією депутатів міськради, під загрозу «бетонування» потрапили, зокрема, «Бабин Яр», парки «Дружби народів», «Дубки», «Наводницький», «Березовий гай», територія біля Дендросаду, зелена зона біля проспекту Академіка Палладіна та інші.

Як зазначив депутат фракції БЮТ у Київраді Сергій МЕЛЬНИК, в наданих депутатам документах щодо схеми розташування готелів під час сесії була відсутня адресна програма новобудов. І лише на вимогу фракції «Блоку Юлії Тимошенко» це доповнення роздали депутатам.