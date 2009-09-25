Квитки на матч з Англією можна купити в Росії, але не в Україні

У четвер, 24 вересня, у касах Дніпропетровська розпочали продаж квитків на гру відбору до ЧС-2010 Україна - Англія, що пройде 10 жовтня.

Квитки розпочали продавати з 10 години ранку, а вже о 13:00 вони закінчилися.

Тим не менш спекулянти продовжували продавати квитки з націнкою +150 від номінальної вартості перепустки на гру.

Нагадаємо, що цінова категорія квитків від 100 до 500 гривень.

І якщо не всі українці зможуть купити квиток на цю гру, то росіянам така послуга доступна.

Російський сайт Ticket-Sport.ru пропонує всім бажаючим відвідати гру Україна - Англія на "додаток" до організації поїздки.

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