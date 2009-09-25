Кличко проти Арреоли: в українця найбільша вага в його кар'єрі

Вчора, 24 вересня, в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, (США) відбулася офіційна процедура зважування учасників чемпіонського бою між володарем поясу WBC в суперважкій вазі Віталієм Кличком і претендентом на його титул американцем Крісом Арреолою.

Нагадаємо, пряма трансляція бою Віталія Кличка проти Кріса Арреоли почнеться в неділю, 27 вересня, о 5.45 за київським часом.

Під Кличко терези показали рекордну у кар`єрі українця вагу - 114,3 кг (252 фунти), що на 1,4 кг більше, ніж в його останньому бою проти кубинця Хуана-Карлоса Гомеса.

Схожа вага у Віталія була ще в поєдинках проти Денні Вільямса (грудень 2004) і Кірка Джонсона (грудень 2003). Обидва рази українець важив по 250 фунтів.

Арреола навпроти показав вагу на 1,9 кг менше, ніж у бою проти Джаміля Маклайна в квітні 2009 року. Терези під ним зафіксували 113,9 кг (251 фунт).

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