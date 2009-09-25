Каспаров обіграв Карпова в суперматчі

В іспанському місті Валенсія перемогою Гарі Каспарова завершився його шаховий матч з іншим російським гросмейстером, екс-чемпіоном світу Анатолієм Карповим.

У четвер шахісти зіграли 8 партій в бліц, з яких у п`яти переміг Каспаров, в одній - Карпов, а дві закінчилися внічию. Раніше в серії з чотирьох партій у швидкі шахи Каспаров здобув три перемоги, Карпов - одну. Загальний рахунок матчу - 9:3 на користь Каспарова.

Матч у Валенсії проводився на честь 25-річчя початку першого поєдинку обох гросмейстерів за звання чемпіона світу з шахів. У 80-і роки Карпов і Каспаров зіграли між собою 5 матчів.

Радіо Свобода