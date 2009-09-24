УЄФА перевірить систему безпеки в Україні

УЄФА проведе апробацію системи забезпечення безпеки та правопорядку футбольних подій в Україні під час матчу між збірними України та Англії, що відбудеться 10 жовтня на дніпропетровському стадіоні «Дніпро-Арена».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Місцевого оргкомітету Євро-2012 в Україні, така пропозиція з’явилась після чергового візиту до нашої держави групи експертів УЄФА на чолі з директором Департаменту з питань стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ.

Так, у рамках інспекції експерти ознайомилися з системою управління та організації заходів безпеки та правопорядку під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року. Фахівці Місцевого оргкомітету Євро-2012 в Україні представили попередній проект презентації Об’єднаної концепції безпеки та правопорядку і отримали схвальні відгуки експертів УЄФА та певні поради щодо його вдосконалення. Рекомендації, зокрема, стосувалися менеджменту безпеки стадіонів, оцінки можливостей країни щодо мінімізації безпекових ризиків, системи принципових підходів до безпеки та правопорядку.

За словами М.ТІММЕРА, українська концепція безпеки має достатній базовий рівень. А радник УЄФА з питань безпеки та адаптування української Концепції до вимог УЄФА Кенні СКОТТ, зі свого боку, засвідчив наявність необхідного рівня готовності презентації цього документа для погодження з УЄФА.

Нагадаємо, Україна має надати Європейському футбольному союзу остаточну редакцію Концепції з урахуванням усіх вимог УЄФА не пізніше 1 жовтня цього року.

Слід зазначити, що зміст Концепції має охоплювати широкий спектр питань, у тому числі організацію заходів безпеки в офіційних місцях (функція МОК), забезпечення громадського порядку (функція МВС), недопущення факторів техногенного характеру та протипожежні заходи (функція МНС), заходи охорони здоров’я (функція МОЗ), антитерористичні заходи (функція СБУ) тощо.

Для виконання вказаного завдання необхідна чітка координація та взаємодія між усіма суб’єктами безпеки та правопорядку, в тому числі із залученням Місцевих оргкомітетів Євро-2012 в Україні та Польщі. Наразі обидва МОК проводять переговори щодо створення єдиного формату безпеки та правопорядку турніру.

За результатами чергового візиту експерти УЄФА запропонували провести виїзне засідання з метою апробації системи забезпечення безпеки та правопорядку футбольних подій в Україні на прикладі матчу між збірними України та Англії, який відбудеться 10 жовтня на дніпропетровському стадіоні «Дніпро-Арена».